В нашем компании самый низкие цены на продукцию из нихрома в России, а также благоприятные условия для долгосрочного и единовременного сотрудничества. Если вы хотите купить нихром по выгодной цене и оперативной доставкой по всей России и СНГ ? Мы поможем вам в решении данной задачи в максимально короткие сроки.

Предлагаемый нами нихром представляет из себя сплав в основе которого никель и хром, используется для производство различный видов термоножей, нагревательных элементах в печах, аппаратах, бытовых приборов и множества других изделий. Нихром не окисляется при длительной эксплуатации и отличается высочайшей надежностью.

Купить нихром в России?

Рады видеть вас на нашем сайте «НОРМЕТ». Став нашим заказчиком, вы сразу сможете убедится в преимуществах производимой нами продукции. В зависимости от содержания различных элементов в сплаве определяется марка необходимого нихрома и сфера его применения.

Сплав нихром, реализуемый нашей компанией, обладает очень ценными свойствами, среди которых следует отметить:

высокое электрическое сопротивление;

повышенная жаропрочность;

пластичность;

большая температура плавления (1400 градусов);

способность сохранять форму при нагреве;

устойчивость к химическим реагентам и коррозии;

надежность и долговечность.

Как показывают преимущества изделия из нихромовых сплавов не провисают при воздействиях высоких температур, используются в агрессивных средах, а также способны выдержать высокие механические нагрузки без деформации.

Высокая пластичность у таких сплавов способствует возможности прокатать его до тончайшей проволоки и ленты, а также до легкой штамповки, просверлить или сварить, что позволяет производить широкий ассортимент востребованной продукции.

Предлагаем нихром по выгодной цене за 1 кг сплава!

На нашем сайте вы сможете найти нихром в виде проволоки, ленты, прутка, цена которого будет варьироваться от 8 руб/метр до 1750 руб/кг, а также с учетом имеющихся в сплаве металлов.

Всем заинтересованным юридическим и физическим лицам мы предоставляем возможность:

Без потери времени купить сплав нихрома в любом количестве – как оптом, так и в розницу;

проконсультируем по любому вопросу;

произвести оплату любым удобным способом;

воспользоваться спец предложениями;

доставить приобретенную продукцию по РФ транспортными компаниями.

Обращайтесь в любое удобное для вас время – будем рады помочь Вам выгодно приобрести высококачественную продукцию!