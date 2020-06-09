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Нихромовая проволока и лента Х20Н80Х15Н60

Если обычного нихрома недостаточно — изготовим Х20Н80-Н, он выдерживает больше 1250°С

  • Проволока от 0,6 до 12 мм.
  • Ленты от 2х20 до 2х40 мм.

1000 тонн

плавов из нихрома продано за 10 лет

Скидки

при заказе нихрома постоянным заказчикам

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Продукция

Продукция представлена в широком диапазоне типоразмеров

Наш завод ООО «НОРМЕТ» специализируется на производстве различной продукции на основе нихромовых сплавов. Наши преимущества –  20 лет опыт работы, научно-исследовательская база, сертификат  ISO 9001.

У нас можно купить по привлекательным ценам проволоку, ленту, плющеную ленту, пруток, сетку  из сплавов с высоким электрическим сопротивлением следующих марок: Х15Н60 (Н), Х20Н80 (Н), ХН70Ю-Н, Х23Н33ЮСН, Х23Ю5 (Т).

Проволока на катушках

Диаметр от 0.05 – 1.8 мм

Проволока в мотках

диаметр от 1.8 – 12.0 мм

Лента

толщина от 0.05-3.2 мм

Круг, пруток

диаметр от 3.0 – 60.0 мм

Номенклатура медно-никелевые и никелевые сплавы

Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.

Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.

Стандарты:

ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Никель Хром Железо Кремний Марганец Титан Алюминий Углерод Фосфор Сера
Ni Cr Fe Si Mn Ti Al C P S
72.65 - 79.1% 20-23% до 1.5% 0.9-1.5% до 0.7% до 0.3% до 0.2% до 0.1 % до 0.03% до 0.02%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность Электросопротивление при 20°C Температура плавления
8.4 г/см3 1.03-1.18 мкОм·м 1400 °C

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сортамент Предел прочности, σB [МПа] Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
Проволока 1000 20
Лента 834 20

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СПЛАВА Х20Н80

Вид продукции Размер, мм Вид отделки
Проволока 0.05 – 12.0 светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
Пруток 3.0 – 60.0 горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
Лента Толщина 0.05 –  3.2
Ширина 20 – 100		 горячекатаная
холоднокатаная

Прецизионный сплав Х20Н80-Н также, как и сплав Х20Н80, обладает высоким удельным электрическим сопротивлением, имеет минимальный температурный коэффициент электрического сопротивления, повышенную жаропрочность и крипоустойчивость. При этом, сплав Х20Н80-Н более долговечен и используется в наиболее ответственном оборудовании.

Стандарты:

ГОСТ 88803-89, 12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-90, 10994-74 ГОСТ 2590-2006

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Никель Хром Железо Кремний Марганец Титан Алюминий Углерод Фосфор Сера
Ni Cr Fe Si Mn Ti Al C P S
72.65 - 79.1% 20-23% до 1.5% 0.9-1.5% до 0.7% до 0.3% до 0.2% до 0.1 % до 0.03% до 0.02%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность Электросопротивление при 20°C Температура плавления
8.4 г/см3 1.03-1.18 мкОм·м 1400 °C

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сортамент Предел прочности, σB [МПа] Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
Проволока 1000 20
Лента 834 20

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СПЛАВА Х20Н80

Вид продукции Размер, мм Вид отделки
Проволока 0.05 – 12.0 светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
Пруток 3.0 – 60.0 горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
Лента Толщина 0.05 –  3.2
Ширина 20 – 100		 горячекатаная
холоднокатаная

Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.

Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.

Стандарты:

ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Никель Хром Железо Кремний Марганец Титан Алюминий Углерод Фосфор Сера
Ni Cr Fe Si Mn Ti Al C P S
55-61% 15-18% 17.3 - 29.2 % 0.8-1.5% до 1.5% до 0.3% до 0.2% до 0.15 % до 0.03% до 0.02%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность Электросопротивление при 20°C Температура плавления
8.4 г/см3 1.03-1.18 мкОм·м 1400 °C

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сортамент Предел прочности, σB [МПа] Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
Проволока 1000 20
Лента 834 20

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СПЛАВА Х15Н60

Вид продукции Размер, мм Вид отделки
Проволока 0.05 – 12.0 светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
Пруток 3.0 – 60.0 горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
Лента Толщина 0.05 –  3.2
Ширина 20 – 100		 горячекатаная
холоднокатаная

Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.

Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.

Стандарты:

ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Никель Хром Железо Кремний Марганец Титан Алюминий Углерод Фосфор Сера
Ni Cr Fe Si Mn Ti Al C P S
до 0.6% 13.5 - 15.5% 76.6 % до 0.7% до 0.7% 0.2 - 0.6% 4.5 - 5.5% до 0.15 % до 0.03% до 0.015%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность Электросопротивление при 20°C Температура плавления
8.4 г/см3 1.03-1.18 мкОм·м 1400 °C

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сортамент Предел прочности, σB [МПа] Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
Проволока 1000 20
Лента 834 20

ПРОДУКЦИЯ ИЗ СПЛАВА Х15Ю5

Вид продукции Размер, мм Вид отделки
Проволока 0.05 – 12.0 светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
Пруток 3.0 – 60.0 горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
Лента Толщина 0.05 –  3.2
Ширина 20 – 100		 горячекатаная
холоднокатаная

Производим нихромовую проволоку, ленту, круг пруток из сплавов: Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80-Н, Х15Н60. Всегда в наличии на складе в Екатеринбурге. Доставка по России и СНГ.

Наши преимущества

Располагая крупнейшим в Уральском регионе складом продукции из нихрома  мы рады предложить вам безупречный сервис, индивидуальный подход, быструю комплектацию заявок, оперативную доставку и скидки.

Минимальная партия
Нихромовые полосы — от 50 кг
Нихромовая проволока — от 20 кг

Сроки изготовления
От 10 дней в зависимости от марки сплава и объема заказа

Доставка
Доставляем во все регионы РФ и страны ближнего зарубежья

Нихромовая проволока и лента: Х20Н80 и Х15Н60
купить в Екатеринбурге, цена за кг

В нашем компании самый низкие цены на продукцию из нихрома в России, а также благоприятные условия для долгосрочного и единовременного сотрудничества. Если вы хотите купить нихром по выгодной цене и оперативной доставкой по всей России и СНГ ? Мы поможем вам в решении данной задачи в максимально короткие сроки.

Предлагаемый нами нихром представляет из себя сплав в основе которого никель и хром, используется для производство различный видов термоножей, нагревательных элементах в печах, аппаратах, бытовых приборов и множества других изделий.  Нихром не окисляется при длительной эксплуатации и отличается высочайшей надежностью.

Купить нихром в России?

Рады видеть вас на нашем сайте «НОРМЕТ». Став нашим заказчиком, вы сразу сможете убедится в преимуществах производимой нами продукции. В зависимости от содержания различных элементов в сплаве определяется марка необходимого нихрома и сфера его применения.

Сплав нихром, реализуемый нашей компанией, обладает очень ценными свойствами, среди которых следует отметить:

  • высокое электрическое сопротивление;
  • повышенная жаропрочность;
  • пластичность;
  • большая температура плавления (1400 градусов);
  • способность сохранять форму при нагреве;
  • устойчивость к химическим реагентам и коррозии;
  • надежность и долговечность.

Как показывают преимущества изделия из нихромовых сплавов не провисают при воздействиях высоких  температур, используются в агрессивных средах, а также способны выдержать высокие механические нагрузки без деформации.

Высокая пластичность у таких сплавов способствует возможности прокатать его до тончайшей проволоки и ленты, а также до легкой штамповки, просверлить или сварить, что позволяет производить  широкий ассортимент востребованной продукции.

Предлагаем нихром по выгодной цене за 1 кг сплава!

На нашем сайте вы сможете найти нихром в виде проволоки, ленты, прутка, цена которого будет варьироваться от 8 руб/метр до 1750 руб/кг, а также с учетом имеющихся в сплаве металлов.

Всем заинтересованным юридическим и физическим лицам мы предоставляем возможность:

  • Без потери времени купить сплав нихрома в любом количестве – как оптом, так и в розницу;
  • проконсультируем по любому вопросу;
  • произвести оплату любым удобным способом;
  • воспользоваться спец предложениями;
  • доставить приобретенную продукцию по РФ транспортными компаниями.

Обращайтесь в любое удобное для вас время – будем рады помочь Вам выгодно приобрести высококачественную продукцию!

Компания «НОРМЕТ» приглашает всех к сотрудничеству строительные компании и производственные компании, а также частные строительные бригады. Мы уверены в качестве своей продукции, так, как если бы покупали её для себя

Мы предлагаем надежную, качественную продукцию типовых размеров. А также сможем изготовить материал нестандартных размеров.

Наши партнеры

Компания «НОРМЕТ», расположенная в Екатеринбурге, предлагает своим клиентам широкий ассортимент стальных лент. Заказ можно сделать, оставив заявку на нашем сайте или связавшись с нашими менеджерами по телефону. Для доставки мы пользуемся услугами работающих с нами транспортных компаний.

Наши преимущества

Доставка и упаковка

по всей России и странам СНГ

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Цены от производителя

Прайс-лист всегда прозрачный

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Продольная резка рулонов

По вашим размерам, любой длины

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Складская программа

более 1000 позиций в наличии

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Предлагаемые услуги

Наша компания предлагает следующие дополнительные услуги:

  1. Доставка: мы осуществляем быструю и надежную доставку продукции в Екатеринбурге и всей России.
  2. Резка: мы предоставляем услуги по резке металлопроката на требуемые вами размеры.
  3. Складская программа: мы предлагаем нашим клиентам возможность хранения продукции на нашем складе до момента готовности к отправке.

Заказ и доставка

Заказ можно сделать, оставив заявку на нашем сайте или связавшись с нашими менеджерами по телефону. Для доставки мы пользуемся услугами работающих с нами транспортных компаний.

Свяжитесь с нами. Наш специалист ответит на все оставшиеся у вас вопросы и рассчитает стоимость интересующего вас заказа.

Готовы поставлять продукцию из нихрома по выгодным условиям

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