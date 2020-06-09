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Нихромовая проволока и лента Х20Н80Х15Н60
Если обычного нихрома недостаточно — изготовим Х20Н80-Н, он выдерживает больше 1250°С
- Проволока от 0,6 до 12 мм.
- Ленты от 2х20 до 2х40 мм.
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Продукция
Продукция представлена в широком диапазоне типоразмеров
Наш завод ООО «НОРМЕТ» специализируется на производстве различной продукции на основе нихромовых сплавов. Наши преимущества – 20 лет опыт работы, научно-исследовательская база, сертификат ISO 9001.
У нас можно купить по привлекательным ценам проволоку, ленту, плющеную ленту, пруток, сетку из сплавов с высоким электрическим сопротивлением следующих марок: Х15Н60 (Н), Х20Н80 (Н), ХН70Ю-Н, Х23Н33ЮСН, Х23Ю5 (Т).
Номенклатура медно-никелевые и никелевые сплавы
Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.
Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.
Стандарты:
ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9
|Никель
|Хром
|Железо
|Кремний
|Марганец
|Титан
|Алюминий
|Углерод
|Фосфор
|Сера
|Ni
|Cr
|Fe
|Si
|Mn
|Ti
|Al
|C
|P
|S
|72.65 - 79.1%
|20-23%
|до 1.5%
|0.9-1.5%
|до 0.7%
|до 0.3%
|до 0.2%
|до 0.1 %
|до 0.03%
|до 0.02%
|Плотность
|Электросопротивление при 20°C
|Температура плавления
|8.4 г/см3
|1.03-1.18 мкОм·м
|1400 °C
|Сортамент
|Предел прочности, σB [МПа]
|Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
|Проволока
|1000
|20
|Лента
|834
|20
|Вид продукции
|Размер, мм
|Вид отделки
|Проволока
|0.05 – 12.0
|светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
|Пруток
|3.0 – 60.0
|горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
|Лента
|Толщина 0.05 – 3.2
Ширина 20 – 100
|горячекатаная
холоднокатаная
Прецизионный сплав Х20Н80-Н также, как и сплав Х20Н80, обладает высоким удельным электрическим сопротивлением, имеет минимальный температурный коэффициент электрического сопротивления, повышенную жаропрочность и крипоустойчивость. При этом, сплав Х20Н80-Н более долговечен и используется в наиболее ответственном оборудовании.
Стандарты:
ГОСТ 88803-89, 12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-90, 10994-74 ГОСТ 2590-2006
|Никель
|Хром
|Железо
|Кремний
|Марганец
|Титан
|Алюминий
|Углерод
|Фосфор
|Сера
|Ni
|Cr
|Fe
|Si
|Mn
|Ti
|Al
|C
|P
|S
|72.65 - 79.1%
|20-23%
|до 1.5%
|0.9-1.5%
|до 0.7%
|до 0.3%
|до 0.2%
|до 0.1 %
|до 0.03%
|до 0.02%
|Плотность
|Электросопротивление при 20°C
|Температура плавления
|8.4 г/см3
|1.03-1.18 мкОм·м
|1400 °C
|Сортамент
|Предел прочности, σB [МПа]
|Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
|Проволока
|1000
|20
|Лента
|834
|20
|Вид продукции
|Размер, мм
|Вид отделки
|Проволока
|0.05 – 12.0
|светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
|Пруток
|3.0 – 60.0
|горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
|Лента
|Толщина 0.05 – 3.2
Ширина 20 – 100
|горячекатаная
холоднокатаная
Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.
Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.
Стандарты:
ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9
|Никель
|Хром
|Железо
|Кремний
|Марганец
|Титан
|Алюминий
|Углерод
|Фосфор
|Сера
|Ni
|Cr
|Fe
|Si
|Mn
|Ti
|Al
|C
|P
|S
|55-61%
|15-18%
|17.3 - 29.2 %
|0.8-1.5%
|до 1.5%
|до 0.3%
|до 0.2%
|до 0.15 %
|до 0.03%
|до 0.02%
|Плотность
|Электросопротивление при 20°C
|Температура плавления
|8.4 г/см3
|1.03-1.18 мкОм·м
|1400 °C
|Сортамент
|Предел прочности, σB [МПа]
|Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
|Проволока
|1000
|20
|Лента
|834
|20
|Вид продукции
|Размер, мм
|Вид отделки
|Проволока
|0.05 – 12.0
|светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
|Пруток
|3.0 – 60.0
|горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
|Лента
|Толщина 0.05 – 3.2
Ширина 20 – 100
|горячекатаная
холоднокатаная
Нихром Х20Н80 – один из самых востребованных и широко распространенных нихромовых сплавов в электротермии. Он не боится воздействия высоких температур и не изменяет своих физико-химических характеристик в агрессивных средах.
Популярность нихромового сплава Х20Н80 обусловлена его высоким электросопротивлением, которое этот материал сохраняет в условиях высоких температур. Еще одно достоинство нихрома – высокая пластичность, что позволяет легко навивать спирали для производства нагревательных элементов.
Стандарты:
ГОСТ 8803-89, 10994-74 ТУ 14-1-3224-81, 14-1-3225-81 ГОСТ 2590-2006,
12766.1-90 ГОСТ 12766.2-90, 12766.3-90 ГОСТ 12766.4-9
|Никель
|Хром
|Железо
|Кремний
|Марганец
|Титан
|Алюминий
|Углерод
|Фосфор
|Сера
|Ni
|Cr
|Fe
|Si
|Mn
|Ti
|Al
|C
|P
|S
|до 0.6%
|13.5 - 15.5%
|76.6 %
|до 0.7%
|до 0.7%
|0.2 - 0.6%
|4.5 - 5.5%
|до 0.15 %
|до 0.03%
|до 0.015%
|Плотность
|Электросопротивление при 20°C
|Температура плавления
|8.4 г/см3
|1.03-1.18 мкОм·м
|1400 °C
|Сортамент
|Предел прочности, σB [МПа]
|Относительное удлинение при разрыве, δ5 [%]
|Проволока
|1000
|20
|Лента
|834
|20
|Вид продукции
|Размер, мм
|Вид отделки
|Проволока
|0.05 – 12.0
|светлоотожженая
оксидированная
горячекатаная
холоднотянутая
|Пруток
|3.0 – 60.0
|горячекатаный
холоднотянутый
обточенный
шлифованный
|Лента
|Толщина 0.05 – 3.2
Ширина 20 – 100
|горячекатаная
холоднокатаная
Производим нихромовую проволоку, ленту, круг пруток из сплавов: Х20Н80, Х15Н60, Х20Н80-Н, Х15Н60. Всегда в наличии на складе в Екатеринбурге. Доставка по России и СНГ.
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Располагая крупнейшим в Уральском регионе складом продукции из нихрома мы рады предложить вам безупречный сервис, индивидуальный подход, быструю комплектацию заявок, оперативную доставку и скидки.
Нихромовая проволока и лента: Х20Н80 и Х15Н60
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Предлагаемый нами нихром представляет из себя сплав в основе которого никель и хром, используется для производство различный видов термоножей, нагревательных элементах в печах, аппаратах, бытовых приборов и множества других изделий. Нихром не окисляется при длительной эксплуатации и отличается высочайшей надежностью.
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Сплав нихром, реализуемый нашей компанией, обладает очень ценными свойствами, среди которых следует отметить:
- высокое электрическое сопротивление;
- повышенная жаропрочность;
- пластичность;
- большая температура плавления (1400 градусов);
- способность сохранять форму при нагреве;
- устойчивость к химическим реагентам и коррозии;
- надежность и долговечность.
Как показывают преимущества изделия из нихромовых сплавов не провисают при воздействиях высоких температур, используются в агрессивных средах, а также способны выдержать высокие механические нагрузки без деформации.
Высокая пластичность у таких сплавов способствует возможности прокатать его до тончайшей проволоки и ленты, а также до легкой штамповки, просверлить или сварить, что позволяет производить широкий ассортимент востребованной продукции.
Предлагаем нихром по выгодной цене за 1 кг сплава!
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- Без потери времени купить сплав нихрома в любом количестве – как оптом, так и в розницу;
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Компания «НОРМЕТ» приглашает всех к сотрудничеству строительные компании и производственные компании, а также частные строительные бригады. Мы уверены в качестве своей продукции, так, как если бы покупали её для себя
Мы предлагаем надежную, качественную продукцию типовых размеров. А также сможем изготовить материал нестандартных размеров.
Наши партнеры
Компания «НОРМЕТ», расположенная в Екатеринбурге, предлагает своим клиентам широкий ассортимент стальных лент. Заказ можно сделать, оставив заявку на нашем сайте или связавшись с нашими менеджерами по телефону. Для доставки мы пользуемся услугами работающих с нами транспортных компаний.
Наши преимущества
Предлагаемые услуги
Наша компания предлагает следующие дополнительные услуги:
- Доставка: мы осуществляем быструю и надежную доставку продукции в Екатеринбурге и всей России.
- Резка: мы предоставляем услуги по резке металлопроката на требуемые вами размеры.
- Складская программа: мы предлагаем нашим клиентам возможность хранения продукции на нашем складе до момента готовности к отправке.
Заказ и доставка
Заказ можно сделать, оставив заявку на нашем сайте или связавшись с нашими менеджерами по телефону. Для доставки мы пользуемся услугами работающих с нами транспортных компаний.